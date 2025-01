Câmara do Funchal espera recolher 33 toneladas de lixo após passagem de ano

As festividades de fim-de-ano já terminaram, mas ainda há trabalho a fazer, sobretudo de limpeza. À semelhança do que fez após a Noite do Mercado, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, fez um balanço aos trabalhos de remoção de resíduos, desta feita após o réveillon.

A autarca prevê que, ao longo do dia, seja expectável atingir a marca das 33 toneladas de resíduos recolhidos, um número semelhante ao do ano passado. A operação, que decorrerá até às 20h00, evoluirá da baixa para miradouros e áreas periféricas da cidade.

Conferência de imprensa decorreu no Cais da Cidade do Funchal.

Até ao momento, já recolhemos mais de 15 toneladas de resíduos, com um ritmo muito elevado a nível da limpeza e recolha de resíduos. No centro do Funchal, a limpeza está praticamente concluída, com cerca de 90% da baixa limpa. Prevemos que até ao meio-dia toda a operação nesta zona esteja terminada. Cristina Pedra

A autarca destacou que “apesar de, ao ano passado, a esta hora, terem sido recolhidas 14,2 toneladas de lixo”, o pequeno aumento do volume de resíduos recolhidos, reflecte a grande afluência de pessoas no Funchal, com um número recorde de navios de cruzeiro e eventos de animação.

"Este ano tivemos um número recorde de navios de cruzeiro, aliado a uma grande adesão aos polos de atração da cidade, como o Parque de Santa Catarina, onde, pelo terceiro ano consecutivo, o executivo promove animação. Tivemos grande adesão, com milhares de pessoas a desfrutarem. Naturalmente, isso também resulta num volume maior de resíduos", avançou.

Cristina Pedra assinalou ainda que a noite foi relativamente tranquila, com algumas ocorrências registadas. “O incêndio em São Gonçalo e algumas intervenções de emergência pré-hospitalar.”

Explosão provocou danos em casas e viaturas em São Gonçalo O incêndio da última noite, em São Gonçalo, junto a um dos postos de queima montados para o espectáculo pirotécnico de passagem de ano, foi precedido de uma explosão.

O esquema de segurança montado para a ocasião, incluiu 150 agentes da PSP, 9 elementos da Polícia Marítima e o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, Bombeiros Sapadores, Bombeiros Voluntários e Cruz Vermelha Portuguesa.

Cristina Pedra agradeceu ainda pela dedicação das equipas de limpeza. “Esta equipa é muito profissional e eficiente, trabalhando incansavelmente para assegurar que o Funchal mantém a sua beleza e dignidade após os festejos.”

A operação mobilizou 123 trabalhadores e cerca de 20 viaturas, contou ainda com a instalação de 300 contentores adicionais em diversos pontos distribuídos por todas as freguesias. Segundo Cristina Pedra, a alocação reforçada de recursos permitiu antecipar significativamente o progresso da limpeza em comparação com anos anteriores. “Em outros anos, apenas às 13 horas estaríamos no mesmo nível de limpeza em que estamos agora, o que demonstra a eficiência do trabalho realizado.”