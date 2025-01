Câmara Municipal do Funchal abre 13 programas de estágio e reforça apoio ao Jovem Atleta

A vereação da Câmara Municipal do Funchal, reunida esta quinta-feira, 9 de Janeiro, decidiu aprovar a abertura de 13 programas de estágio destinados a diferentes áreas da autarquia, com um investimento total de 126 mil euros. Durante o encontro de hoje, foi aprovado o aumento do apoio financeiro ao programa 'Jovem Atleta', que passará a ter um valor de 25 euros por jovem a partir deste mês.

No final da reunião semanal, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou a importância do programa, que tem como objectivo promover estilos de vida saudáveis entre os jovens do município: “No Funchal, já temos mais de 5 mil atletas beneficiados. Este subsídio é concedido diretamente aos clubes e associações desportivas para implementar medidas que melhorem a experiência do jovem atleta, promovendo a sua fidelização à prática desportiva”.

“Acreditamos na importância de proporcionar de estilos de vida saudáveis e não desviantes, através das práticas desportivas que os ocupam de forma sã e saudável”, destacou Cristina Pedra, em declarações à comunicação social.

O programa de apoio ao 'Jovem Atleta', criado em 2023, começou com um subsídio inicial de 15 euros por atleta. Em 2024, o valor foi reajustado para 20 euros, e agora, em 2025, será novamente reforçado, passando para 25 euros, conforme explicou a autarca.

A vereação aprovou também a rectificação de uma candidatura submetida ao Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) no âmbito do programa Madeira 2030, que visa a reabilitação do sistema de condutas de água no município.

Cristina Pedra destacou a urgência do investimento devido ao elevado estado de degradação das infra-estruturas existentes.

O município do Funchal possui condutas de água muito antigas e deterioradas, que necessitam de substituição. Este projeto, avaliado em 5 milhões de euros, será cofinanciado pela União Europeia e pelo Governo Regional, caso a candidatura seja aprovada. Acreditamos que, efetivamente, tem todas as condições para ser aprovada. Cristina Pedra

Foram ainda aprovadas duas isenções de benefícios fiscais de IMI e IMT destinadas a jovens que adquiriram habitação própria e permanente no município. Desde a implementação do mecanismo, 125 jovens foram beneficiados, representando um total de 8 milhões de euros em valor patrimonial tributário, revelou a autarca.