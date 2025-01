Manuel António diz que "não será possível associação a qualquer lista encabeçada" por Albuquerque

Manuel António diz que "não será possível a associação a qualquer lista encabeçada", por Albuquerque. O ex-governante reagiu, assim, às últimas declarações do presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira.

Albuquerque lança apelo a Manuel António Correia Miguel Albuquerque continua disponível para integrar Manuel António Correia e os seus apoiantes para que não haja uma “guerra fratricida” interna. O líder do PSD-M não se compromete em dar lugar ao seu adversário no executivo numa eventual vitória nas eleições regionais, mas também não descarta essa hipótese apelando à união do partido.

Através de um comunicado, afirma que "o PSD-Madeira deve oferecer aos madeirenses e porto-santenses uma solução política que os sirva e que possa impedir o agravamento da já longa crise política na Região". E prossegue: "Pelo contrário, com a liderança e candidatura do Dr. Miguel Albuquerque, em vez de reconquistar a ansiada estabilidade, será aprofundada ainda mais a crise política na Região".

Acrescenta dizendo que, "desde há muito, procura-se evitar esta situação, nomeadamente com o pedido de um congresso extraordinário electivo do PSD-Madeira, relativamente ao qual ainda não foi recebida qualquer posição dos órgãos do partido". Reitera, por isso, "a necessidade urgente de que tal aconteça o mais brevemente possível".

Infelizmente, o presidente do partido parece não partilhar o interesse em ouvir o partido, ignorando reiteradamente o pedido expresso de 540 militantes por um rumo diferente". Manuel António

E prossegue: "Os madeirenses e porto-santenses conhecem a nossa posição sobre o rumo que o partido e a governação da Região estão a seguir, que se afasta do verdadeiro interesse da Madeira".

Nesse sentido, volta a dizer que o seu caminho "diverge profundamente daquele que a actual liderança decidiu trilhar".

Como social-democrata, defende-se uma visão diferente para a Madeira e para o PSD, alicerçada na estabilidade, no compromisso com os cidadãos e no fortalecimento democrático do partido. Neste contexto, torna-se evidente que não é possível encontrar consensos com o projecto liderado pelo Dr. Miguel Albuquerque. Por essa razão, não se poderá nem se irá desiludir os madeirenses que acreditam no nosso projeto e caminho, verdadeiramente comprometido com os interesses da Região e com os valores do partido". Manuel António

"Por isso, para preservar a nossa coerência e convicções, tornamos claro que não será possível a associação a qualquer lista encabeçada pelo actual presidente, cuja postura não defende o superior interesse da Região Autónoma da Madeira e do PSD, mantendo-nos determinados nos propósitos pelos quais vimos lutando e que melhor servem o partido, os seus militantes e a população em geral", concluiu Manuel António.