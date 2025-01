Albuquerque garante que o PSD vai sozinho às eleições

O PSD foi o primeiro partido a ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e a delegação 'laranja' foi a Belém defende a realização de eleições regionais "o mais rapidamente possível". Sem adiantar uma data, embora já tenha assumido que 9 de Março é a preferida, Miguel Albuquerque - esteve acompanhado por Guilherme Silva e Miguel de Sousa e pelo secretário geral do PSD nacional, Hugo Soares - também deixou claro que o PSD-M "vai a eleições sozinho", descartando qualquer coligação pré-eleitoral.

"Viemos solicitar ao senhor Presidente da República que, no quadro das suas competências, marcasse as eleições regionais o mais rapidamente possível, porque a Madeira, neste momento, está sem Orçamento, está sem Governo e é fundamental haver uma clarificação democrática devolvendo a voz ao povo", afirmou em Belém.

Questionado sobre o pedido de realização de um congresso do PSD-M, suportado por mais de 500 assinaturas de militantes, o líder social-democrata sublinhou que o PSD-M "tem estatutos" que serão respeitados e que o pedido foi remetido ao Conselho Regional e o Conselho de Jurisdição.

No entanto, continua a assumir-se "céptico" em relação a eventuais eleições internas que seria,, disse, "uma medida suicidária" e "fazer um favor aos adversários".

Albuquerque rejeita antecipar a decisão do Presidente da República que, hoje, ouve todos os partidos com representação no parlamento regional.

Sobre a possibilidade de ficar tudo na mesma depois de eleições antecipadas, apenas diz que "o povo é que tem de decidir", embora defende a necessidade de uma "maioria confortável" para garantir a governação.

O presidente do PSD-M garante que não é ele o problema mas, sim, uma lei eleitoral que dificulta a constituição de maiorias.

"Vou ser o candidato do PSD e tenho o apoio, obviamente, do presidente do PSD nacional e do secretário-geral. Não é por acaso que o secretário-geral do PSD está aqui", afirmou Albuquerque.

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, questionado sobre se Albuquerque era a escolha acertada do partido para as eleições antecipadas, escusou-se a tecer grandes comentários e apenas lembrou que "quem escolhe os representantes do PSD-Madeira, são os militantes do PSD-Madeira", porque o partido "defende e respeita" a Autonomia.