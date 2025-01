Albuquerque diz que actualizações para os apoios desportivos estão em causa

O presidente do Governo Regional afirmou hoje que as actualizações para os apoios desportivos estão em causa devido à queda do Governo. Miguel Albuquerque falava à margem da recepção à equipa feminina de andebol do Madeira SAD, na Quinta Vigia.

Além disso, o governante indicou que a programação das infra-estruturas também está em causa. “Nós sem orçamento e a deitarem os governos abaixo, como tem acontecido, também fica em causa a continuidade do planeamento que estamos a fazer a nível desportivo”, afirmou Albuquerque.

O líder do executivo madeirense quis lembrar que “o nosso compromisso para um pavilhão para o andebol é a edificação de um pavilhão no polidesportivo dos Louros”. “Sem orçamento nós não conseguimos executar essa obra”, aclarou.

Miguel Albuquerque disse que as atenções estão voltadas para o novo pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos, uma “infra-estrutura fundamental para garantir às novas gerações a prática desportiva” naquela freguesia. Essa é uma obra concluída.

Nesse sentido, os compromissos são agora o pavilhão dos Louros e o novo pavilhão multiusos do Caniço, pois o actual pavilhão está saturado. Este deverá ficar localizado no centro do Caniço, em terreno a ser expropriado.

O pavilhão de Machico também deverá ser recuperado, numa obra de 5 milhões de euros, que “está pendurado porque não temos orçamento”.

“Vamos continuar a trabalhar para que mais títulos venham para a Madeira”

Ricardo Pestana, do Madeira Andebol Sad, indicou que a existência de uma SAD no andebol feminino, por si só, obriga a lutar pelos títulos. “Temos de estar num patamar mais elevado da modalidade”, indicou o presidente do vencedor da Supertaça.

“Vamos continuar a trabalhar para que mais títulos venham para a Madeira”, garantiu o presidente do Conselho de Administração da SAD. No entanto, admitiu estar em desvantagem perante o SL Benfica, que tem um orçamento que é o dobro do da SAD madeirense.

Ricardo Pestana aponta que o que fica a faltar é um pavilhão para o andebol mais moderno e actual, de encontro à realidade da modalidade. Actualmente o Madeira Andebol Sad joga no Pavilhão do Funchal.