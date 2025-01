Ivo Vieira é o novo treinador do Marítimo

O Marítimo acaba de anunciar, nas suas redes sociais, que Ivo Vieira é o novo treinador da equipa principal.

Falhada a contratação de José Mota, a direcção verde-rubra apostou no técnico madeirense, de 48 anos, que já orientou a equipa verde-rubra nas temporadas 2014/2015 e 2015/2016.

Até ao momento desconhece-se a extensão do contrato que o liga ao clube, que ocupa a 12ª posição da II Liga, mas sabe-se que a sua apresentação oficial acontece amanhã, pelas 15h30, no Estádio do Marítimo.

O técnico, natural de Machico, já conta no seu currículo com passagens por clubes nacionais como Nacional, Desportivo de Aves, Académica de Coimbra, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães, Famalicão e Gil Vicente, mas também por emblemas internacionais como Al-Wehda, da Arábia Saudita, o Cuiabá, do Brasil, e também o Pendikspor, da Turquia, último clube que orientou até Março de 2024.