Rui Duarte continua como treinador do Marítimo

Rui Duarte vai continuar como treinador do Marítimo apesar dos maus resultados averbados pela equipa desde que o técnico, 46 anos, começou a orientar o conjunto verde-rubro- duas vitórias, um empate e cinco derrotas-, o último dos quais foi a derrota em casa diante da Oliveirense. Da reunião de hoje com toda a estrutura do futebol profissional, saiu um reforço no trabalho de Rui Duarte, acreditando a direcção verde-rubra que será com este treinador que o Marítimo vai voltar aos bons resultados. O próximo jogo do Marítimo, que é 11.º classificado com 19 pontos, está marcado para domingo, 15h30, com o Vizela, equipa que é orientada por Fábio Pereira, antigo técnico da formação verde-rubra.