Marítimo é derrotado (3-2) em Vizela após vantagem de dois golos

O Marítimo perdeu, esta tarde, com o Vizela, por 3-2 , em jogo da 17.ª jornada da II Liga.

Apesar de ter começado com uma vantagem de dois golos marcados na primeira parte, por Carlos Daniel (4) e Roman Correia (40), a equipa madeirense não conseguiu segurar o resultado e acabou por permitir uma reviravolta, culminando no triunfo do Vizela por 3-2, através dos golos de Mörschel (44), Yannick Semedo (55) e Milovanovic (72).

Com esta oitava derrota na II Liga, a terceira consecutiva, o Marítimo desce para o 12.ª posição da classificação geral, somando 19 pontos.

Na próxima jornada, marcada para o 19 de Janeiro, às 15h30, a formação insular visita o reduto do Tondela, actual segundo classificado da Liga Portugal Meu Super.

Confira em seguida todos os golos desta partida:

0 -1 Marítimo (Carlos Daniel)

0-2 Marítimo (Romain Correia)

(1-2) Vizela (Mörschel)

(2-2) Vizela (Yannick Semedo)

(3-2) Vizela (Milovanovic)