Jardim responsabiliza sócios pela situação do Marítimo

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, considera que a actual situação do Marítimo, no que ao futebol diz respeito, é da responsabilidade dos seus sócios.

Numa publicação de hoje, na rede social X, o político - confesso adepto verde-rubro - começa por referir que “a situação no Marítimo, desde há muitos anos que é SÓ da responsabilidade da maioria dos seus Sócios”, lembrando que “há décadas, negaram a solução, hoje quase impossível, que traria estabilidade e prestígio à Madeira e ao Clube, temida por instituições da República então intervenientes”. Uma referência à solução do clube único representativo da Madeira, então por si defendida.

Mais à frente, numa clara alusão à saída de Carlos Pereira nas eleições de 22 de Outubro de 2021 perdidas para Rui Fontes, expressa que esses mesmos sócios “recusaram um Presidente empresário e bom gestor, porque este não se lhes arreganhava e porque queriam mandar nele” e em contrapartida “foram buscar outra vez os culpados daquilo que, desgraçadamente há décadas [foi] inviabilizado”.

A actual direcção, liderada por Carlos André Gomes, também não é poupada por Alberto João Jardim. “E a atual Direção não pôs publicamente o estado em que encontrou o Clube, cumplicidade. Mas, infelizmente, alguns madeirenses (?) continuam a preferir ir para o fundo, a reconhecerem os erros cometidos!...”, complementou o antigo presidente do Governo Regional.