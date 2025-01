Pedro Araújo alia-se à candidatura de Rui Coelho à Associação de Futebol da Madeira

Após semanas de especulação sobre possíveis candidaturas à presidência da Associação de Futebol da Madeira (AFM), foi confirmada, esta noite, a formação de uma lista única, liderada por Rui Coelho, após acordo estabelecido com Pedro Araújo.

Apesar de Pedro Araújo ter anteriormente mencionado que a sua candidatura seria improvável, devido devido aos seus actuais compromissos profissionais e políticos, decidiu aceitar o convite de Rui Coelho, único candidato à liderança da AFM, para integrar a lista como vice-presidente da Direcção, formando assim uma colaboração para a liderança do organismo que tutela o futebol regional.

Rui Coelho é actualmente adjunto da presidência da Câmara Municipal do Funchal e tem experiência em funções no Governo Regional e na Assembleia Legislativa da Madeira, enquanto Pedro Araújo é administrador da Agência de Viagens Bravatour e presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, tendo também experiência no futebol regional, tanto como treinador como dirigente.

A dupla pretende, agora, intensificar os contactos com os clubes filiados, com o objectivo de "construir um programa que seja representativo e inclusivo, atendendo às necessidades e aspirações de todos os envolvidos".

"O diálogo com os clubes visa reunir medidas que contemplem todas as vertentes do futebol e futsal, com foco no interesse colectivo e no crescimento da modalidade, assentes num compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a equidade", pode ler-se no comunicado.