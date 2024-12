Selecção de futebol da Argentina foi a melhor de 2024 para a AIPS

A seleção de futebol da Argentina foi eleita como a melhor do ano em 2024 pela Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS), seguida da Espanha e Real Madrid em lista dominada pela mesma modalidade.

Numa votação com 518 jornalistas oriundos de 111 países, a albiceleste recolheu 579 votos, superando, por 27 votos, a seleção da Espanha, com 552, enquanto o Real Madrid completou o pódio, com 532.

A Argentina venceu a Copa América pela 16.ª vez, depois do conjunto orientado por Lionel Scaloni bater na final a Colômbia, por 1-0, no prolongamento, e lidera ainda a qualificação sul-americana para o Mundial2026, com 25 pontos em 12 jogos.

A Espanha venceu o Europeu da Alemanha, ao superar a Inglaterra por 2-1, triunfo que lhe valeu o quatro cetro continental.

O Real Madrid teve igualmente uma temporada de sonho, conquistando cinco títulos, o seu recorde numa só época, nomeadamente a Liga dos Campeões, a Taça Intercontinental, a Supertaça Europeia, o campeonato e a supertaça de Espanha.

A equipa fora do futebol mais votada foi a seleção masculina de basquetebol dos Estados Unidos, campeã olímpica em Paris2024, que ficou em quarto, com votação já bastante mais baixa, com 360 votos.

A primeira formação feminina foi a equipa do FC Barcelona, que venceu a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva, com 2-0 sobre o Lyon. As catalãs foram quintas classificadas, com 278 votos, logo à frente das italianas campeãs olímpicas de voleibol, com 219, após destronarem os Estados Unidos, com 3-0 na final.

Os Boston Celtics, campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), foram sétimos, com 184 pontos, a equipa de ginástica feminina dos Estados Unidos oitava, com 172, o Manchester City, tetracampeão inglês, nono, com 170, e a formação de andebol da Dinamarca, ouro em Paris2024, completa o top 10, com 165.

Quanto às melhores instalações para imprensa, os Jogos de Paris2024 dominaram destacadamente, com 1.507 pontos, seguidos pelo Europeu de futebol da Alemanha, com 714, num pódio que ficou completo com o torneio de ténis de Wimbledon, com 321.