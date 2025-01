ASA revela que Árvore de Natal Solidária reverterá para famílias mais necessitadas

A ASA é beneficiária regional dos produtos provenientes da Árvore de Natal Solidária, um projecto nacional que contempla instituições que apoiam as famílias mais necessitadas na componente alimentar.

"Estas latas serão entregues na Mercearia Social da ASA e distribuídas pelos agregados sinalizados, utentes da referida mercearia", revela à imprensa.

Adianta que, "até ao dia 10 de Janeiro a associação está a receber as latas de alimentos e, em alguns casos, donativos para aquisição desses bens, ao abrigo da lei do mecenato, em consequência da dinamização do projecto, junto de empresas e instituições, pretendendo para criar uma árvore de Natal com uma agradável presença".

As latas poderão ser recolhidas pela ASA ou entregues na SS Financial, até à próxima sexta-feira, dia 10 de Janeiro.