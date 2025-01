De acordo com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, no âmbito do Circo Mundial foram vendidos 2.400 bilhetes solidários.

Segundo o presidente da associação, Filipe Rebelo, "este evento não foi apenas um espectáculo, mas um exemplo inspirador de como a união e a solidariedade podem transformar vidas".

O valor angariado com os bilhetes solidários será fundamental para dar continuidade ao trabalho da associação em prol da inclusão e do apoio às pessoas com deficiência". Filipe Rebelo

E acrescentou: "Queremos expressar um profundo agradecimento ao Circo Mundial Mariani, ao sr. Mário Mariani e ao sr. Rui Carvalho, cuja visão, dedicação e generosidade em manter uma parceria com a Associação Sem Limites, tornando a solidariedade uma realidade. A vossa entrega e compromisso foram essenciais para proporcionar momentos de alegria e inclusão a tantas famílias, reforçando o verdadeiro espírito da época".

Agradece também a todas as pessoas "que contribuíram para esta iniciativa solidária, adquirindo bilhetes solidários e divulgando este projecto".