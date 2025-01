594 foram a banhos no Lido por uma causa solidária

Por uma causa solidária - e mantendo também o que já vem a ser tradição - quase 600 pessoas escolheram dar o primeiro mergulho do ano no Complexo Balnear do Lido.

A iniciativa juntou, uma vez mais, a FrenteMar Funchal e a Associação Acreditar e toda a receita angariada reverte a favor da instituição que é referência na garantia dos direitos e promoção da qualidade de vida em oncologia pediátrica.

Por 3 euros, a organização garantia a entrada no Lido, um gorro (limitado ao stock existente) e ainda uma sopa quentinha. Ingredientes que motivaram a entrada de 594 banhistas, alguns dos quais a passarem pelos torniquetes logo às 10h00 - uma hora depois houve mergulho colectivo e aula de hidroginástica.

Um pouco por toda a ilha multiplicam-se os primeiros mergulhos do ano. No Complexo Lido Galomar, no Caniço de Baixo, foram muitos os que se juntaram para mais uma edição do já afamado 'Galo Plunge'.

Já na Calheta poucos banhistas aventuram-se no primeiro mergulho do ano.

Apesar do céu limpo e do mar convidativo, as primeiras horas do primeiro dia do ano ficam marcadas por um baixo número de banhistas dispostos a dar o tradicional primeiro mergulho do ano na praia da Calheta.

Resta aguardar por outro mergulho, desta feita no Porto Santo.