Música com toque solidário para ouvir em Santa Maria Maior

Hoje, pelas 19 horas, o auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior abre as portas para receber a primeira edição do ‘Concerto Solidário da Garouta do Calhau’. A totalidade da receita da bilheteira reverte para o Centro Comunitário das Murteiras.

Pelo palco vão passar vários artistas regionais. No conjunto incluem-se Bernardo Baptista, Leonardo Sousa, Franco, Grupo Melro Preto, Henrique Teixeira, Claúdia Gouveia, Gabriel Gouveia, Pbrezzy e Sofia Silva, tocando, como se constata, diferentes estilos musicais. A apresentação estará a cargo de Sofia Nunes.

Os bilhetes custam cinco euros e podem ser adquiridos na sede da Garouta do Calhau, na Rua da Alegria, nº. 14; ou no Centro Comunitário das Murteiras, no Caminho do Terço, nº. 12.

A realização deste concerto partiu de uma ideia de Bernardo Baptista, que assinala este ano 10 anos de voluntariado na Garouta do Calhau, nomeadamente no Centro Comunitário das Murteiras.

Ao DIÁRIO, o também músico destacou a sua dedicação ao projecto, dando conta das muitas actividades que costuma organizar para os utentes daquele espaço. Deu ênfase, também, à disponibilidade demonstrada pelos artistas que participam no concerto, todos a título gracioso, em prol da causa solidária que representa. A par disso, Bernardo Baptista fez questão de agradecer todos os apoios concedidos por diferentes entidades, donativos que tornaram possível a realização do convívio após o concerto.

Mas há mais a para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

11h45 – o DIÁRIO, em parceria com o Continente, entrega o cheque-prenda ao bebé do ano, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

16h00 - cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio de 2025/2028. José Manuel Rodrigues vai lá estar presente.

18h00 - jogo da 1.ª Liga entre o Nacional da Madeira e o Futebol Clube do Porto, a pontuar para a última jornada da primeira volta do principal escalão de futebol português. O jogo acontece no Estádio da Madeira.

18h30 - cerimónia de entrega de prémios da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting - FPAK 2024, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

19h00 - apresentação oficial da prova de atletismo - XXII Grande Prémio dos Reis, no Complexo Desportivo da Associação Desportiva da Camacha.

Efemérides

1787 - É inaugurado, no Castelo de São Jorge, o Observatório Astronómico da Academia de Ciências em Lisboa.

1795 - Rússia e Áustria assinam o tratado para a partilha da Polónia.

1960 - Álvaro Cunhal, líder do PCP, evade-se do Forte Peniche com outros nove prisioneiros políticos da ditadura de Oliveira Salazar.

Foto Eduardo Gageiro/PCP

1961 - A questão dos primeiros refugiados cubanos agrava a tensão nas relações entre os Estados Unidos e Cuba. Washington rompe oficialmente as relações diplomáticas.

1976 - A imprensa francesa denuncia a morte de pelo menos 60 mil timorenses, durante a invasão de Timor-Leste pela Indonésia.

1977 - Tomam posse os primeiros autarcas eleitos em Portugal desde o final da I República, em 1926.

Foto DR

1980 - Tomada de posse do VI Governo Constitucional, liderado por Francisco de Sá Carneiro. Cessa funções o Governo de Maria de Lourdes Pintassilgo.

1983 - O líder religioso iraniano Ayatollah Khomeini apela aos muçulmanos de todo o mundo para que se revoltem contra o domínio dos EUA e da União Soviética (URSS).

1988 - A caravela portuguesa Bartolomeu Dias, réplica das naus do século XVI, larga da Ilha de Santa Helena, iniciando a última etapa até Mossel Bay, na África do Sul.

Foto DR/Arquivo

1988 - A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, bate o recorde de permanência no cargo, somando oito anos e 244 dias consecutivos no poder.

1993 - Os Presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia, George Bush e Boris Ieltsine, assinam em Moscovo o Tratado START sobre a redução de armamento estratégico. O facto marca o fim da Guerra Fria.

2002 - O Ministério Público português deduz acusação contra o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, no âmbito do caso Euroárea.

Foto DN/Arquivo

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a nova Lei das Finanças Locais, cinco dias depois de o Tribunal Constitucional ter declarado a constitucionalidade do diploma.

2020 - O Pentágono anuncia que foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou a morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, general Qassem Soleimani.

Pensamento do dia