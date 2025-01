Morreu bombeiro de Odemira hospitalizado no São José após acidente

O bombeiro da corporação de Odemira que se encontrava no Hospital de São José, em Lisboa, morreu hoje na sequência dos ferimentos provocados pelo despiste de um veículo de combate a incêndios, na quarta-feira, disse fonte da corporação.

"Confirmo que faleceu o bombeiro que se encontrava no Hospital de São José, em Lisboa. Recebemos a notícia no princípio desta manhã e julgamos que deve ter falecido no final da madrugada, ainda não sabemos mais pormenores", indicou à agência Lusa o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, no distrito de Beja, António Camilo.

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, confirmou o falecimento do bombeiro de 38 anos, que se encontrava internado com prognóstico reservado.

Deste acidente resultaram outros três feridos graves, um dos quais foi transportado para o Hospital de Santa Maria, também em Lisboa, enquanto os outros dois foram levados para o Hospital de Portimão.