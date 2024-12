Tiago Berenguer alcança marco histórico na carreira

O atleta Tiago Berenguer alcançou um feito histórico na sua carreira ao manter-se no n.º 1 do Ranking Europeu de Singulares Homens em Sub – 17, durante 88 semanas consecutivas. "Embora as vitórias sejam importantes na carreira, o ranking europeu, demonstra a consistência ao longo do percurso na modalidade", indica nota à imprensa.

O madeirense é o primeiro atleta de badminton português a conseguir este feito. No início do próximo ano, Tiago Berenguer sobe de categoria, pertencendo à categoria de Sub-19 e sendo o n.º 2 do ranking europeu de Sub-19.