Cinema Imersivo volta ao Madeira Shopping

O Cinema Imersivo está de volta ao Madeira Shopping. Nos dias 11, 12, 18 e 19 de Janeiro, a Praça Central do centro será transformada por uma cúpula insuflável de última geração, onde filmes em formato 'full dome 360º' prometem transportar os espectadores para uma experiência visual interactiva.

"Numa verdadeira odisseia imersiva, cada sessão promete transformar o cinema num momento inesquecível onde graças à projecção de imagens reais e tridimensionais, o público é envolvido por uma mistura de inovação, pedagogia e entretenimento", revela o centro comercial à imprensa.

A programação foi pensada para oferecer conteúdos educativos especialmente criados para crianças e adolescentes, abordando temas, como a Astronomia, com viagens pelo universo, a História e Geografia, que trazem até este ecrã mágico eventos marcantes e paisagens de tirar o fôlego, Ciências, para despertar a curiosidade e o espírito de descoberta e a preservação do ambiente e dos oceanos, para sensibilizar os espectadores para a importância da sustentabilidade". Madeira Shopping

Com oito sessões diárias e filmes adaptados a diferentes idades, o Cinema Imersivo resulta de uma parceria com o programa educativo Odisseia Imersiva. O acesso a cada sessão é feito por ordem de chegada e limitado à capacidade do espaço.