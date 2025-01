Festival de Clermont-Ferrand com programação completa e mais cinema português

Cinco filmes de produção portuguesa, incluindo dois feitos no pós-revolução de 25 de Abril de 1974, vão ser exibidos no Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que começa em 31 de janeiro em França.

A poucas semanas do arranque do festival, a organização divulgou hoje a programação completa, além das competições já anunciadas anteriormente e onde figuram os filmes "Percebes", "Bad for a Moment" e "A Fronteira Azul".

Na secção "Perspetivas Africanas" está o documentário experimental "Hora de mudar", da realizadora angolana Pocas Pascoal, numa coprodução entre Angola e Portugal sobre colonialismo, capitalismo e biodiversidade.

Clermont-Ferrand vai ainda exibir duas curtas-metragens em "Shorts in History" que remetem para o rescaldo da revolução de 25 de Abril de 1974: "Ano 1 -- 1º. de Maio" (1975), filme assinado pela Unidade de Produção Cinematográfica sobre a primeira celebração do Dia do Trabalhador, e "Luta do Povo: Alfabetização em Santa Catarina" (1976), pela cooperativa Grupo Zero.

Num programa dedicado a filmes que foram já distinguidos com prémios do público, o festival incluiu "Natureza Humana", de Mónica Lima, e "Lobo Solitário", de Filipe Melo.

Considerado o mais relevante evento dedicado à curta-metragem, o festival de Clermont-Ferrand decorrerá de 31 de janeiro a 08 de fevereiro.

O filme "A Fronteira Azul", de Dinis Costa, está na competição nacional, sendo uma produção francesa com coprodução luso-espanhola.

A curta-metragem narra a chegada de um navio ilegal à costa ibérica "através dos olhos de múltiplas personagens: Os migrantes, os que cuidaram deles à chegada, os que os transportaram de Espanha para Calais, aqueles que os observam de um veleiro e a partir da rua", refere a sinopse da produtora Furyo Films.

Na competição internacional de Clermont-Ferrand vão estar "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, e "Bad for a Moment", de Daniel Soares, ambos já exibidos e premiados noutros festivais.

"Percebes", premiado em Annecy em 2024 e candidato a uma nomeação para os Óscares, é um documentário em animação sobre percebes, sobre a apanha e a comercialização no Algarve, mas serve de pretexto para dar voz a quem vive e trabalha na região.

No caso da realizadora Laura Gonçalves, será um regresso a Clermont-Ferrand dois anos depois de ter vencido o prémio de Melhor Filme de Animação com "O Homem do Lixo" (2022).

"Bad for a Moment", de Daniel Soares, trata, através da ficção, questões sociais sobre habitação e a vida nas cidades.

Segundo a sinopse, em "Bad for a Moment", "um evento de 'team-building' corre mal e obriga o dono de um atelier de arquitetura a encarar a realidade do bairro popular que a sua empresa está a gentrificar".