Número de casos de gripe volta a aumentar e tende a crescer

O número de casos de gripe voltou a aumentar em Portugal na semana do Natal, e tende a crescer, segundo o boletim de vigilância hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

De acordo com o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Outros Vírus Respiratórios, que tem periodicidade semanal, entre 23 e 29 de dezembro "foi detetado um maior número de casos de gripe relativamente às semanas anteriores".

Segundo o Insa, a "atividade gripal epidémica" apresenta uma "tendência crescente".

Já na semana precedente, de 16 a 22 de dezembro, tinha sido verificado um maior número de casos de gripe face às semanas anteriores.

Na semana do Natal, a Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe e Outros Vírus Respiratórios detetou 750 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 568 do tipo B e 182 do tipo A.

Anteriormente, na semana de 16 a 22 de dezembro, a mesma rede tinha reportado 377 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 333 do tipo B e 44 do tipo A.

O Insa salienta no mais recente boletim que a proporção da gripe em unidades hospitalares de cuidados intensivos manteve-se estável.

Segundo os dados hoje divulgados, as infeções respiratórias agudas graves continuam em tendência crescente, mantendo-se a incidência mais elevada nos idosos.

Na semana de 23 a 29 de dezembro foram admitidos 46 casos de infeção respiratória aguda grave na Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, mais 11 casos face à semana precedente.

A taxa de incidência da infeção respiratória aguda grave aumentou de 10,2 para 13,4 por 100.000 habitantes, e a tendência de crescimento mantém-se.

De acordo com o Insa, a faixa etária dos 65 ou mais anos continuava na semana passada a apresentar a incidência mais elevada de casos.