Luís Esteves, um dos jogadores mais influentes do Nacional, não tem dúvidas das capacidades da equipa alvinegra para a segunda volta da I Liga – O Nacional ainda tem 76 minutos para disputar com o FC Porto, jogo que foi interrompido na passada sexta-feira devido ao nevoeiro e que vai ser reatado no próximo dia 15- para, assim, concretizar o objectivo da manutenção.

“Estamos confiantes para o que aí vem na segunda volta. Sabemos, contudo, que temos que fazer melhor que na primeira volta. É nisso que nos focamos e certamente que vamos conseguir esse objectivo, o da manutenção.”

Em relação ao adiamento do jogo com o FC Porto, Luís Esteves garante que a vontade dos jogadores do Nacional é que o jogo não fosse adiado.

“São coisas que não controlamos. Queríamos muito jogar como queremos com qualquer adversário pois é melhor estar a jogar do que não termos jogos. Agora temos um tempo de paragem que vai dar para preparar esse jogo que está em atraso e é nisso que estamos focados nesta semana. Temos é que treinar, melhorar alguns aspectos para que na quarta-feira, dia do jogo, voltar a jogar para conquistar os três pontos.”