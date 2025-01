Museu Etnográfico recebe apresentação da segunda temporada de 'À Volta da Mesa'

A série documental 'À Volta da Mesa', projecto que conta com o apoio da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, está de regresso para a sua segunda temporada, trazendo histórias, que celebram a riqueza gastronómica e cultural do arquipélago da Madeira. A apresentação pública está marcada para amanhã, dia 7 de Janeiro, pelas 17h30, no Museu Etnográfico da Madeira.

"Com uma banda sonora original, da autoria do músico madeirense André Santos, esta nova etapa revela saberes, resultantes de uma pesquisa etnográfica e gastronómica, desenvolvida pela associação recreativa e cultural Atremar a Ilha, produzida por Sandra Cardoso, conhecida como ‘A Biqueira’, com realização e edição de Rui Dantas, destacando receitas familiares, que atravessaram gerações e guardam memórias de tempos passados", revela a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura à imprensa.,

Nesta temporada, conforme explica, "os episódios dão voz a protagonistas, que mantêm vivas as tradições da sua terra". Luzia Teixeira partilha a arte do 'Pão de Casa', uma herança aprendida na infância e transmitida com amor às gerações seguintes. Teresa Freitas revisita o 'Frangolho', uma papa de trigo que evoca simplicidade e engenho, enquanto Firmina Ferreira recorda o 'Bolo Família', símbolo de união nos casamentos de antigamente. Virgínia Gonçalves ensina a receita do 'Brigalhó', o prato que sustentava a sua família, em tempos difíceis, e Teresa Dória transporta-nos até São Roque e recorda como fazer os 'Bolinhos de São Roque', preparados sobre folhas de bananeira.

'Atremar a Ilha' é uma Associação Cultural e Recreativa, sem fins lucrativos, que tem como missão recolher, divulgar e promover as tradições rurais da Região Autónoma da Madeira. Como refere a associação: 'À Volta da Mesa' não é apenas uma série documental sobre comida, é sobre as histórias que moldam a identidade cultural madeirense.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, enaltece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela 'Atremar a Ilha' em prol das nossas tradições gastronómicas, como parte importante da nossa identidade, afirmando que “quer com a série documental ‘À Volta da Mesa’ quer com o projecto da Biqueira, esta associação tem, nos últimos anos, recuperado e divulgado a diversidade gastronómica da Região”.