Requalificação do Caminho da Cancela visa melhorar condições de segurança e circulação

Os trabalhos decorrentes da empreitada de requalificação do Caminho da Cancela, na freguesia do Caniço, "visaram a melhoria das condições de segurança e circulação do local".

A conclusão dos trabalhos foram visitados, hoje, pelo presidente da autarquia de Santa Cruz, Filipe Sousa, a vice-presidente Élia Ascensão, o vereador Dúlio Freitas, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira e os técnicos municipais.

"Nesta empreitada, no valor global de 230 mil euros, foram incluídos, para além dos trabalhos de repavimentação integral do pavimento, todas as infraestruturas subterrâneas de águas pluviais, residuais e água potável, bem como as infraestruturas de energia eléctrica e telecomunicações", revela a autarquia à imprensa.

A câmara reforça que isto reflecte "o compromisso da autarquia em melhorar as acessibilidades, incluindo o redimensionamento e instalação de novas infraestruturas subterrâneas, garantindo assim melhores condições de mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos".