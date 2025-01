Tráfego intenso na Cancela e Santo António

O trânsito encontra-se congestionado, esta terça-feira, na Cancela e em Santo António devido a tráfego intenso.

De acordo com a aplicação InfoVias, no sublanço da Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 24 e o quilómetro 19.5. O congestionamento tem uma extensão de 4.5 quilómetros.

Já no sublanço de Santo António - Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava - Machico, há que ter em atenção entre o quilómetro 15 e o quilómetro 16. Nesta área, o congestionamento tem uma extensão de 1 quilómetro.

Estas são, para já, as zonas que inspiram mais cuidados na Via Rápida.