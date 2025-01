Requalificação da frente-mar de São Vicente avança em meados deste mês

A Câmara Municipal de São Vicente vai avançar com as obras de requalificação da sua frente-mar já em meados deste mês. Tal decorre da 'luz verde' por parte do Tribunal de Contas, segundo avança a Antena 1 Madeira.

A requalificação compreende a zona entre a ponte e a Via Expresso, com uma muralha de protecção da zona de restauração, um pavimento de mobilidade partilhada e a estrada perpendicular que vai até ao centro da vila contará com estacionamento inclusive para autocarros. Está prevista ainda a criação de um parque infantil e de dois campos de padel, segundo declarações de José António Garcês, presidente da autarquia, à Antena 1 Madeira.

A Câmara Municipal indica que tudo irá fazer para tentar minimizar os constrangimentos na circulação automóvel, resultantes destas obras. Por isso, as obras vão começar numa 'época baixa' para estarem concluídas antes do Verão.

A obra vai custar 3,5 milhões de euros, aos quais acresce o IVA.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, em Novembro, foi dada 'luz verde' por parte do Governo Regional para que a obra avançasse, nomeadamente através da celebração de um contrato-programa para co-financiar este projecto.

Em 2021 já se falava sobre este projecto, nomeadamente pelo Estudo de Impacte Ambiental dar conta de que os benefícios na obra se sobrepõem aos impactos negativos. No entanto, chamava a atenção para os riscos de galgamento costeiro, de aluvião, de queda de pedras e das vibrações da obra poderão provocar na plataforma a edificar, na manutenção desta e na segurança estrutural.