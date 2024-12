Passagem do ano motiva alterações à circulação rodoviária no Funchal

Na apresentação dos eventos preparados pela autarquia do Funchal para o Fim-do-Ano, Cristina Pedra alertou para as alterações à circulação rodoviária e proibição de estacionamento, entre as 20 e as 2 horas, em vários pontos do Funchal.

Na baixa funchalense, entre as 20 horas de amanhã e as 2 horas do dia 1 de Janeiro, o trânsito e o estacionamento estarão interditos nas seguintes artérias:

Avenida do Infante (junto à antiga Escola Cristóvão Colombo)

Avenida Calouste Gulbenkian (Edifício 2000)

Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira)

Rua 31 de Janeiro (a norte da Ponte do Bettencourt)

Rua Brigadeiro Oudinot

Rua da Infância

Rua do Visconde de Anadia

Rotunda Santiago Menor

Os transportes públicos, durante o mesmo período temporal, vão realizar o seu términus nas seguintes ruas:

Avenida do Infante (junto à antiga Escola Cristóvão Colombo)

Avenida Calouste Gulbenkian (Edifício 2000)

Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira)

Rua 31 de Janeiro (a norte da Ponte do Bettencourt)

Rua Brigadeiro Oudinot

Rua da Infância

Rua do Visconde de Anadia

Rotunda Santiago Menor

Já na freguesia de São Gonçalo , a Rua Conde Carvalhal, no segmento entre a Estrada da Camacha e a Estrada do Aeroporto, funcionará de acordo horários: entre as 20 e as 2 horas da madrugada, a circulação rodoviária na Estrada da Camacha funcionará apenas no sentido ascendente e na Estrada do Aeroporto (E.R. 204), entre a Estrada da Camacha e a Rua Conde Carvalhal, a circulação rodoviária funcionará no sentido oeste/este.

A Rua Conde Carvalhal ficará interrompida à circulação rodoviária entre as 23h30 e as 00h30 .

Na freguesia do Monte, a Estrada dos Marmeleiros, no segmento compreendido entre a Estrada do Livramento e o Caminho da Portada de Santo António, a circulação rodoviária funcionará apenas no sentido ascendente.

Também na freguesia de Santa Maria Maior, também entre as 20 e as 2 horas, no Caminho das Voltas, no segmento compreendido entre o Caminho do Meio (Jardim Botânico) e o Largo do Miranda, fica proibido o estacionamento em zonas de curvas, e a circulação rodoviária funcionará apenas no sentido ascendente, excepto para os transportes públicos que circularão nos dois sentidos

No Caminho do Meio, no segmento compreendido entre o Largo do Miranda e o Caminho das Voltas, a circulação rodoviária funcionará apenas no sentido descendente

Importa referir que entre as 22 e as 23h30, no Caminho da Lindinha e Caminho da Casa Velha , no segmento compreendido entre a Rua do Clube da Choupana e o Caminho da Lindinha, a circulação rodoviária funcionará apenas no sentido descendente, em direção à Estrada da Boa Nova

Também entre as 23h30 e as 00h30 está interrompida a circulação rodoviária no Caminho da Lindinha e no Caminho da Casa Velha .

Seguindo para a freguesia de Santo António, entre as 20 e as 2 horas, interrupção à circulação rodoviária na Rua Dr. Fernando José Martins D´Almeida Couto, segmento compreendido entre a Travessa Dr. Fernando Martins D´Almeida Couto e a Rua Professor Fernando Ferreira.

Por fim, em São Martinho, durante o mesmo período, na Rua Estados Unidos da América, no segmento compreendido entre a Avenida do Colégio Militar e a Rua da Levada dos Barreiros, a circulação rodoviária funcionará apenas no sentido ascendente