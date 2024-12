Sindicato dos técnicos prisionais lamentam "visão limitada" no relatório sobre prisões

O sindicato dos técnicos dos serviços prisionais considerou hoje que o relatório da auditoria às condições de segurança das 49 prisões portuguesas apresenta "uma visão limitada", ao não concluir pela necessidade de uma "verdadeira fusão" dos serviços.

Hoje foi divulgada uma auditoria às condições de segurança das 49 prisões, pedida pela ministra da Justiça, cujo relatório revela, entre outros pontos, "deficiências" nos equipamentos, organização e gestão de recursos.

Em reação a este relatório hoje divulgado pelo Ministério da Justiça, o Sindicato dos Técnicos da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP) "lamenta a limitada visão dos auditores, que ao fim de tantos meses de trabalho não conseguem verificar a necessidade urgente de uma verdadeira fusão dos serviços de Reeducação e Reinserção, que a segurança é uma tarefa de todos (...) e que os factos são que não existem fugas quando todos os serviços estão a funcionar".

A estrutura sindical aproveita para sublinhar que "a falta de atratividade das carreiras limita todo o trabalho de Reinserção com custo inimagináveis para os contribuintes", acrescentando que o SinDGRSP entregou em junho de 2024 uma proposta de "visão futurista" da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), mas que nunca foi chamando para se pronunciar.

Em comunicado, o sindicato apela ao Governo para que termine o mais rápido possível com as "escolhas sem critério conhecido para os cargos de direção", considerando que estes "devem ser preenchidos por concurso, como em todos os serviços públicos, por mérito e não por outros motivos não conhecidos".

A Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) entregou o relatório em 27 de dezembro e o Ministério da Justiça, em comunicado, adiantou hoje que uma das conclusões é a necessidade de avaliar a lotação das prisões.

Em algumas cadeias, revela também o ministério liderado por Rita Alarcão Júdice, existem torres de vigilância que não funcionam, existe "falta de sistemas que impeçam o arremesso de objetos", locais desadequados para visitas, carrinhas celulares e de serviço antigas (de 1998 e 2000) e ainda "ausência de uniformização de configuração das câmaras" de vigilância.

Já a nível de organização, no relatório da IGSJ concluiu-se que existem dificuldades na alocação de reclusos nas cadeias e na sua distribuição pelas alas e pelas celas. Além disso, foram também identificadas "dificuldades na transferência de reclusos entres estabelecimentos prisionais" e existe "pouca articulação" na troca de informação entre a direção-geral dos serviços prisionais e as cadeias.

Em comunicado hoje divulgado, Rita Júdice considerou que esta auditoria "confirma o estado de desinvestimento no sistema prisional ao longo dos anos".

No entanto, sublinhou a resolução de algumas falhas identificadas na auditoria às 49 prisões: "Várias decisões já foram tomadas, como a compra de viaturas, de equipamento de vigilância eletrónica e a contratação de 225 guardas prisionais, em curso".

O Ministério da Justiça quer agora que a Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais (DGRSP) classifique as falhas detetadas por grau de prioridade, que calendarize as medidas para resolver as falhas identificadas e que apresente um relatório de execução até março de 2025 e outro até junho.

Também para o próximo ano, a IGSJ fará uma nova inspeção, cuja auditoria deverá acontecer durante o último trimestre do ano e o respetivo relatório será entregue até 31 de dezembro, tal como aconteceu com a primeira auditoria que foi agora apresentada.

O relatório entregue em 27 de dezembro não será divulgado por questões de segurança e foi elaborado na sequência da fuga de cinco reclusos da prisão de Vale de Judeus, em setembro deste ano, três dos quais já recapturados.