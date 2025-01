China prevê nove mil milhões de deslocações durante férias do Ano Novo Lunar

A China espera atingir um recorde de nove mil milhões de deslocações internas, durante o período de férias do Ano Novo Lunar de 2025, conhecido como 'chunyun', a maior migração anual do mundo.

Aquele período decorre este ano entre os dias 14 de janeiro e 22 de fevereiro, disseram hoje funcionários do Conselho de Estado, o executivo chinês, em conferência de imprensa.

Trata-se da principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais, e começa este ano a 28 de janeiro, sob o signo da serpente, um dos 12 animais do milenar zodíaco chinês.

Durante uma semana, o país mais populoso do mundo ficará paralisado, enquanto centenas de milhões de pessoas deslocar-se-ão aos seus locais de origem para dar as boas-vindas ao novo ano, de acordo com tradições ancestrais, uma mistura de superstição e costume, para afastar o infortúnio e atrair prosperidade e abundância.

Espera-se que o volume de passageiros por via ferroviária e aérea ultrapasse os 510 milhões e os 90 milhões, respetivamente, embora as viagens rodoviárias representem a maior parte do fluxo.

O Governo central apelou ainda a todas as regiões da China para que envidem esforços no sentido de proporcionar à população umas férias "felizes, seguras e pacíficas".

O país asiático ultrapassou as 8,4 mil milhões de deslocações durante o 'chunyun' de 2024, embora as previsões de Pequim nesse ano contemplassem ultrapassar os nove mil milhões, valor que não foi alcançado devido ao mau tempo, que provocou atrasos e cancelamentos no serviço de transportes e problemas nas infraestruturas em várias regiões.