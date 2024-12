População mundial será de 8,09 mil milhões no dia de Ano Novo

A população mundial aumentou em mais de 71 milhões de pessoas em 2024 e será de 8,09 mil milhões de pessoas no dia de Ano Novo, de acordo com as estimativas do Gabinete de Censos dos EUA divulgadas na segunda-feira.

O aumento de 0,9% em 2024 representou um ligeiro abrandamento face a 2023, quando a população mundial cresceu 75 milhões de pessoas.

Em janeiro de 2025, eram esperados 4,2 nascimentos e 2,0 mortes em todo o mundo a cada segundo, de acordo com as estimativas.

Os Estados Unidos cresceram 2,6 milhões de pessoas em 2024, e a população dos EUA no dia de Ano Novo será de 341 milhões de pessoas, de acordo com o Census Bureau.

Esperava-se que os Estados Unidos tivessem um nascimento a cada 9 segundos e uma morte a cada 9,4 segundos em janeiro de 2025.

E que a migração internacional acrescentasse uma pessoa à população dos EUA a cada 23,2 segundos.

A combinação de nascimentos, mortes e migração internacional líquida aumentará a população dos EUA em uma pessoa a cada 21,2 segundos, ainda segundo o Census Bureau.

Até agora, na década de 2020, a população dos EUA cresceu quase 9,7 milhões de pessoas, uma taxa de crescimento de 2,9%.

Na década de 2010, os EUA cresceram 7,4%, a taxa mais baixa desde a década de 1930.