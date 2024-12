Xi confiante de que China atingirá meta de crescimento de cerca de 5% este ano

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou hoje que a economia chinesa deve atingir este ano o seu objetivo de crescimento económico, fixado em "cerca de 5%".

Durante um discurso num evento da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo do país, Xi sublinhou que, em 2024, "o desempenho económico tem sido geralmente estável e constante", informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

"O PIB (produto interno bruto) deve crescer cerca de 5% este ano", disse.

"Perante os desafios colocados pela situação nacional e internacional, respondemos com calma e implementámos medidas abrangentes para concluir com êxito os principais objetivos e tarefas do desenvolvimento económico e social", afirmou.

Xi acrescentou que "os riscos em áreas-chave foram resolvidos de forma ordenada e eficaz, os meios de subsistência das pessoas foram solidamente protegidos e o emprego e os preços permaneceram estáveis".

Para 2025, o líder chinês referiu a importância de "continuar o progresso mantendo a estabilidade" e "acelerar a construção de um novo padrão de desenvolvimento", apelando ao mesmo tempo a "políticas macroeconómicas mais proativas".

Desde setembro passado, as autoridades chinesas anunciaram vários pacotes de estímulo para revitalizar o crescimento económico.

A fraca procura interna e internacional, associada a riscos de deflação, estímulos insuficientes, uma prolongada crise imobiliária e falta de confiança dos consumidores e do setor privado são algumas das razões apontadas pelos analistas para explicar o abrandamento da segunda maior economia do mundo.

Nas últimas semanas do ano, Xi pediu aos funcionários que fizessem "esforços" para atingir o objetivo de crescimento do PIB para 2024 de "cerca de 5%".