Tráfego intenso causa congestionamento madrugador

Ainda era de noite (pelas 7h30) e já o trânsito na circular ao Funchal já apresentava forte movimentação, o que está a acusar por esta altura uma já longa dificuldade de circulação.

São, por esta altura, cerca de 4 km de extensão e alguma demora natural na Via Rápida, especialmente no sentido Machico - Ribeira Brava, desde a subida do Caniço até ao nó de Pestana Júnior.

O pior deste cenário de congestionamento madrugador é que terá tendência para se agravar.

Atenção especial ao piso molhado, porque choveu ligeiramente durante a madrugada (aliás, nalgumas zonas deve continuar a chuva ligeira), para se evitar acidentes e, assim, com maior ou menor demora, irá chegar ao seu destino.