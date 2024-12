Tráfego intenso gera congestionamentos

De acordo com a aplicação Infovias, há, nesta noite de terça-feira, vários congestionamentos nas estradas da Madeira, todos eles, para já, ligados ao tráfego intenso.

Como de habitual, é para a zona do Funchal que acorrem mais viaturas neste último dia do ano, sobretudo para quem pretende aproveitar as várias iniciativas de Fim-de-Ano.

Se vai na estrada, circule com precaução redobrada, e se pensar sair faça-o de forma atempada.

Há congestionamento na VR1 – Km 16.8 ao Km 19.8, no sentido Ribeira Brava – Machico, com particular incidência em Santa Luzia – Pestana Júnior.

Também o sublanço Cancela – Caniço, no sentido Machico – Ribeira Brava já apresenta um congestionamento com quase 3 Km de extensão.

Para quem vem ou vai para a costa Oeste, saiba que na VE3 – Km 1.35 ao Km 2.8, concretamente no sentido Raposeira – Ribeira Brava vai estar sujeito a demoras na estrada. Aqui a fila já chega quase aos 2 Km.

No sublanço Caniço - Porto Novo, Km 26 ao Km 24.5, uma viatura avariada também poderá tornar mais difícil a circulação.