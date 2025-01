Chuva intensa provoca inundações no Reino Unido

A chuva intensa que se tem sentido no Reino Unido provocou inundações em algumas zonas do país, com particular incidência na área de Manchester, no noroeste de Inglaterra.

Várias comunidades na chamada Grande Manchester sofreram inundações, com carros submersos em estradas e parques de estacionamento, depois de a região ter registado o equivalente a um mês de chuva a cair em apenas dois dias.

Equipas de resgate foram chamadas para ajudar os bombeiros a responder a situações de propriedades debaixo de água e veículos presos, afirmou a polícia de Grande Manchester.

"É provável que haja mais inundações ao longo dia", disse Tom Morgan, meteorologista do Met Office, estrutura governamental, referindo que é expectável que a situação piore, "antes de melhorar".

O mau tempo também levou ao cancelamento de várias viagens de comboio e ao encerramento de linhas, face à inundação de infraestruturas ferroviárias, referiu o National Rail, que representa diferentes empresas ferroviárias que operam no Reino Unido.

A chuva intensa e o vento forte também afetaram os planos de celebração do Ano Novo, levando a cancelamentos de fogo-de-artifício em várias cidades, assim como do habitual mergulho no primeiro dia do ano.

Apesar de em Londres ter havido fogo de artifício junto ao rio Tamisa, o desfile previsto para hoje teve de ser adiado.

Os avisos de inundações foram emitidos para mais de 150 comunidades no Reino Unido, a maioria no norte de Inglaterra.