PJ acompanha caso de bebé que morreu após convulsões em Alijó

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou hoje que está a acompanhar o caso de um bebé de nove meses que acabou por morrer num hospital depois de sofrer convulsões numa creche do concelho de Alijó.

O comandante dos bombeiros de Sanfins do Douro, no concelho de Alijó, disse hoje à agência Lusa que, na sexta-feira, pelas 14:25, a corporação foi acionada para uma ocorrência que estava relacionada com uma criança de nove meses que se encontrava inconsciente.

"Quando chegamos ao local a mesma encontrava-se a ter convulsões. Foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real para o local, a criança foi estabilizada e transportada para o hospital de Vila Real", referiu Bruno Girão.

A creche pertence a uma associação de Sanfins do Douro.

De Vila Real, a criança foi transportada para uma unidade hospitalar do Porto, mas acabou por falecer.

Fonte da PJ de Vila Real disse que está a acompanhar este caso, aguardando os resultados da autópsia.

O funeral do menino de nove meses realizou-se hoje, na aldeia da Chã, também no concelho de Alijó, distrito de Vila Real.