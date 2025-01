PJ investiga origem do incêndio que vitimou idoso no Funchal

Dois elementos da Polícia Judiciária (PJ) já entraram na habitação que se incendiou, esta madrugada, no Caminho do Saltos, freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, para apurar as circunstâncias em que deflagrou o incêndio que vitimou mortalmente um idoso com cerca de 80 anos.

Segundo a reportagem do DIÁRIO apurou no local, o homem encontrava-se sozinho na moradia quando ocorreu o incêndio. Estava numa divisão situada no piso superior da habitação e a ignição do fogo ocorreu no piso térreo. Suspeita-se que a vítima tenha morrido por intoxicação devido à inalação da combustão enquanto dormia. Uma tese que será averiguada em sede de inquérito e após autópsia.

Para já, no terreno está a equipa do Departamento de Investigação Criminal da PJ do Funchal a pesquisar os vestígios na zona carbonizada para identificar a fonte da ignição de modo a determinar se o incêndio foi doloso (intencional, teve mão criminosa) ou se foi acidental.

No local estão familiares da vítima, mas estes preferem não prestar declarações à comunicação social.

Um vizinho, que preferiu não identificar-se, explica que a casa foi pintada há pouco tempo e que raramente via o idoso na rua.

Conforme o DIÁRIO avançou esta manhã, o alerta para o incêndio foi dado ao serviço Regional de Protecção Civil por volta das 6 horas da manhã quando as chamas já se propagava ao andar da habitação onde estava o idoso. Para o local foram mobilizadas as duas corporações do Funchal, num total de 12 elementos e 4 viaturas - de combate a incêndios urbanos e auto-macas de socorro, para além da PSP.

No interior, as autoridades encontrara o homem de cerca de 80 anos, já cadáver. Suspeita-se que tenha falecido por inalação de fumos, uma vez que a vítima não estava carbonizada.