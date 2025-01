DIÁRIO e Continente presenteiam Ema, a bebé do ano

Foi entregue esta sexta-feira, 3 de Janeiro, no Funchal, o cheque-prenda do Primeiro Bebé do Ano, uma iniciativa do Continente e do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A prenda com o valor de 250 euros para a compra de artigos da marca Continente foi entregue a Ana Caetano, mãe de Ema, a bebé do ano, esta manhã na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas mãos do director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Ana Caetano descreve que o nascimento da sua segunda filha "foi uma surpresa de Ano Novo".

Ana Caetano, mãe de Ema, bebé do ano, Foto Rui Silva / ASPRESS

O parto da menina, que nasceu às 05h21 de 1 de Janeiro com 2,855 kg, estava previsto acontecer dentro de duas semanas, explica a genitora, assumindo que não esperava que a filha fosse o primeiro bebé de 2025: "As águas rebentaram antes do tempo, ela nasceu duas semanas antes do previsto. Eu não esperava que ela fosse o primeiro bebé do ano".

A gravidez "foi boa e correu dentro da normalidade", destaca a mãe de segunda viagem natural de Santa Cruz.

O cheque-prenda no valor de 250 euros veio em boa hora, congratula Ana Caetano: "Vai dar muito jeito principalmente nos dias de hoje em que está tudo caro. Vamos usar para comprar tudo o que seja necessário para o conforto dela".