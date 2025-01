Carro saiu de estrada na Ribeira Brava e caiu para as bananeiras

Um automóvel despistou-se esta madrugada na Ribeira Brava, abaixo do quartel dos bombeiros, embateu numa árvore e saiu de estrada, caindo de uma altura de cerca de dois metros para um terreno de bananeiras.

O condutor apresentava algumas escoriações, mas conseguiu sair do carro pelos seus próprios meios. Saiu do local mas acabou depois por ser depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

A Polícia de Segurança pública tomou conta da ocorrência.