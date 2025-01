Quase 100 pessoas foram Cantar os Reis ao Parlamento madeirense

Cerca de uma centena de pessoas da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau cumpriram a tradição do Cantar dos Reis na Assembleia Legislativa da Madeira.

Cantares de Natal e populares madeirenses fizeram parte do repertório musical que foi muito apreciado pelos deputados e funcionários do Parlamento madeirense.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e a vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, fizeram as honras de acolhimento dos visitantes.

“A Assembleia Legislativa da Madeira é a casa de todos madeirenses e de todos os porto-santenses” vincou José Manuel Rodrigues, deixando um agradecimento especial aqueles que “já deram muito à nossa sociedade e que frequentam os centros comunitários da Garouta do Calhau”.

Esta foi a oportunidade para renovar os votos de Bom Ano Novo. “Que a estrela que iluminou os Reis Magos em direção ao Menino Jesus, em Belém, possa também iluminar esta casa”, conclui o presidente do parlamento madeirense em tom de desejo para 2025.