Cantar dos Reis por toda a Madeira

Hoje é dia Cantar os Reis em vários pontos da ilha da Madeira, inclusive com eventos desportivo e gastronómico, além do cultural, à conta desta efeméride e tradição de início de ano.

Às 09h15 realiza-se o XXII Grande Prémio dos Reis, prova inserida no calendário do 'Madeira a Correr', a decorrer na Vila da Camacha.

Às 11h00 a Câmara Municipal de Câmara de Lobos dá as Boas vindas ao Ano Novo com a partilha de um Mega Bolo-Rei, evento que contará com a habitual presença do presidente do Governo Regional em exercício, Miguel Albuquerque. Todos os caminhos vão dar à Praça da Autonomia local.

Às 12h00 a Câmara do Funchal promove o Cantar os Reis no Mercado da Penteada, evento que contará com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

Às 16h00 a Praça central do Curral das Freiras recebe a 29.ª edição do Cantar dos Reis.

Pelas 19h00, terá lugar na Praça do Povo, o espectáculo "Vamos Cantar os Reis", numa organização da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

E pelas 21h30 terá ainda lugar a um espetáculo alusivo ao 'Cantares de Reis' na Ponta do Sol, mais precisamente na Avenida 1.º de Maio, junto ao presépio da vila.

A nível político, às 11h00, o PS-Madeira promove uma conferência de imprensa, tendo como porta-voz o seu líder regional, Paulo Cafôfo, no Mercado Agrícola do Santo da Serra.

A nível desportivo, pelas 15h00, a AD Camacha recebe o Salgueiros, em jogo para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha.

Pelas 15h30, o Vizela recebe o Marítimo, em jogo a contar para a II Liga, no Estádio do Vizela, em mais uma oportunidade para os maritimistas voltarem às vitórias e escaparem aos lugares de despromoção. Levam duas derrotas consecutivas e nos últimos 10 jogos têm quatro vitórias, três das quais fora de portas.

Este jogo da 17.ª jornada da Liga Portugal Meu Super é mais um fundamental para o Marítimo, que, com 19 pontos, está mais próximo do lugar de play-off para não descer à Liga 3 (o Mafra, 16.º tem 15 pontos) do que do play-off para subir à I Liga (o Académico de Viseu, 4.º lugar - o Benfica B não conta - tem 25 pontos).

O treinador Rui Duarte quer "inverter este momento, focados no trabalho, convictos naquilo que estamos a fazer e, sobretudo, a acreditar que vamos virar esta página. Temos que estar convictos que esta fase difícil vai passar com trabalho e muita dedicação. Vamos encontrar um adversário forte, que em sua casa joga bem, mas estamos focados naquilo que temos que fazer", disse, citado em declaração de antevisão.

Por fim, às 16h00 o CAB defronta o Galitos, em jogo para a Liga feminina de basquetebol, no Pavilhão do CAB.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 5 de Janeiro.

1769 - É patenteado o primeiro motor a vapor da Watt.

1875 - É inaugurada a Ópera de Paris, do arquiteto Charles Garnier.

1876 - Começa a construção da ponte ferroviária de D. Maria Pia, entre Porto e Vila Nova de Gaia.

1896 - O jornal austríaco Wiener Presse noticia a descoberta dos raios X pelo físico alemão Willhelm Roentgen.

1891 - I Congresso do Partido Republicano Português.

1914 - Henry Ford, presidente da Ford Company, institui o primeiro ordenado mínimo nos Estados Unidos da América, no valor de cinco dólares por dia.

1919 - Constitui-se o Partido Nacional-socialistas Nazi da Alemanha.

1921 - Nasce o dramaturgo alemão Friedrich Dürrenmatt, autor de "Justiça".

1935 - A Académica sagra-se vencedora do campeonato de Coimbra, competição que dá acesso à fase final do campeonato, onde estão as oito melhores equipas nacionais. Depois da vitória a uma bola no primeiro jogo, a Briosa empatou 1-1 (golo de Correia) com o União. Este é o primeiro jogo a ter transmissão radiofónica em Portugal, através de um posto amador. O autor do relato é António Madeira Machado, estudante de Direito.

1964 - Primeiro encontro entre líderes católicos e ortodoxos em cinco séculos. O Papa Paulo VI e o patriarca Benedito de Jerusalém encontram-se no Monte das Oliveiras.

1966 - É criada a Organização de Solidariedade para com os Povos da Ásia, África e América Latina.

1969 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - União Soviética) lança a primeira sonda com destino a Vénus.

1977 - A imprensa francesa publica a Carta 77, documento da dissidência checa, na qual se destaca Vaclav Havel.

1984 - São definidas as regras para a abertura da banca à iniciativa privada em Portugal.

1990 - O Governo panamiano retira as honras, postos e cargos ao antigo Presidente, general Noriega.

1993 - A guerra regressa a Angola, com a recusa dos resultados eleitorais por Jonas Savimbi, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2005 - O antigo ditador chileno Augusto Pinochet é colocado em prisão domiciliária, em Los Boldos, a 130 quilómetros de Santiago do Chile.

2007 - Entra em vigor o novo regulamento sobre transportes de animais na União Europeia, que prevê melhores condições e novas salvaguardas para o seu bem-estar.

- Morre, com 95 anos, João Bacharel, militante do PCP, último sobrevivente da revolta armada de operários de 18 de janeiro de 1934 na Marinha Grande.

2008 - O alargamento do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços, de caráter fixo, entra em vigor, adicionando novas áreas, como os notários privados, à lista dos estabelecimentos com livro de reclamações.

- O Presidente georgiano, Mikhail Saakachvili, é reeleito com 53,47% dos votos na primeira volta das presidenciais georgianas, consideradas fraudulentas pela oposição pró-russa, que exige uma segunda volta.

- Morre, aos 82 anos, o escritor e crítico literário Luiz Pacheco.

2011 - O italiano Gianluigi Buffon, da Juventus, é anunciado pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol como o melhor guarda-redes da primeira década do século XXI.

- A Estação de Monitorização de Ensaios Nucleares instalada em Ponta Delgada, Açores, é certificada pela International Monitoring System Division, do Provisional Technical Secretarial, sedeado em Viena. A estação integra a rede internacional da Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares.

- Morre, com 74 anos, o pintor moçambicano Malangatana Valente Ngwenya.

2012 - Morre, com 72 anos, o maestro e compositor Pedro Osório.

- Morre, aos 91 anos, Isaac Díaz Pardo, intelectual galego.

2014 - Morre, aos 71 anos, o antigo futebolista, Eusébio da Silva Ferreira, considerado em Portugal o melhor jogador de futebol de todos os tempos. O Governo decreta três dias de luto nacional.

- Morre, com 66 anos, Nelson Ned, cantor brasileiro intérprete de êxitos como "Tudo Passará".

2016 - Morre, aos 90 anos, Pierre Boulez, compositor e maestro francês.

2018 - Morre, aos 95 anos, Fernando Macedo Cabral, coronel e último dos comandantes de batalhão do general António Spínola na guerra da Guiné.

- Morre, aos 87 anos, John W. Young, astronauta pioneiro do programa espacial norte-americano com seis saídas ao espaço e uma aterragem na Lua.

2019 - A Assembleia Nacional da Venezuela (onde a oposição detém a maioria) elege Juan Guaidó (dirigente do partido Vontade Popular) como presidente deste órgão.

2020 - Os deputados parlamentares chavistas elegem Luis Parra como presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, perante o protesto do anterior líder, Juan Guaidó, impedido de entrar, durante horas, pela polícia.

- Morre, aos 84 anos, Hans Tilkowski, antigo guarda-redes internacional alemão.

2021 - Morre, aos 83 anos, o escultor João Cutileiro.

2023 - A Assembleia da República chumba a moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal, com os votos contra do PS, PCP e Livre e as abstenções do PSD, BE e PAN.

- Morre, aos 94 anos, Michael Snow, músico, pintor, escultor e cineasta canadiano, autor de clássicos do cinema experimental como "Wavelenght" (1967). Venceu o Festival International du Cinéma Expérimental de Knokke-le-Zoute e La Région centrale (1971).

2024 - Morre, aos 65 anos, José Mendes, presidente do Sporting da Covilhã.

- Morre, aos 92 anos, Mário Zagallo, antigo jogador e técnico brasileiro, único vencedor de quatro Mundiais de futebol.

Este é o quinto dia do ano. Faltam 361 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia