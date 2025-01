Praça do Povo acolhe pela primeira vez tradição do Cantar dos Reis

No próximo dia 5 de Janeiro (domingo), a partir das 19 horas, a Praça do Povo, no Funchal, será palco de uma das mais emblemáticas tradições madeirenses, o Cantar dos Reis, que este ano será realizado pela primeira vez neste espaço da cidade.

Organizado pela ACAPORAMA - Associação de Casas do Povo da Madeira, este evento faz parte do Programa das Festas de Nata e do Fim de Ano 2024/2025 e promete trazer as melodias e os cânticos típicos desta época, numa celebração que une a cultura popular e a hospitalidade da Região.

A festividade, profundamente enraizada nas tradições natalícias madeirenses, é celebrada na 12.ª noite após o Natal e conta com a participação de grupos de toda a ilha, que entoam cânticos tradicionais em homenagem aos Reis Magos.

"Estes momentos únicos de partilha são uma oportunidade de reviver a memória colectiva do povo madeirense e de dar a conhecer aos visitantes a riqueza cultural da Região Autónoma da Madeira", destaca a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

Eduardo Jesus sublinha que "este evento é um exemplo claro do compromisso do Governo Regional em valorizar as tradições locais e integrar a cultura popular na estratégia turística da Madeira".

O Cantar dos Reis é um dos momentos mais especiais do calendário natalício madeirense. Ele representa o que de mais genuíno temos: a união das nossas comunidades, o enaltecimento das nossas tradições e o espírito de partilha que nos caracteriza. A iniciativa da ACAPORAMA em trazer esta celebração para a Praça do Povo reforça o papel central das nossas tradições no enriquecimento cultural e turístico da Madeira, criando uma experiência autêntica para quem nos visita e fortalecendo os laços entre as comunidades locais Eduardo Jesus

A iniciativa 'Vamos Cantar os Reis' envolve diversas Casas do Povo da Região, que encontram neste evento uma oportunidade de divulgar os seus projetos e actividades, promovendo, ao mesmo tempo, o convívio entre residentes e turistas. Além disso, as associações participantes poderão angariar fundos essenciais para dar continuidade aos seus projectos sociais e culturais.

A todos os madeirenses e turistas, Eduardo Jesus deixa o convite: