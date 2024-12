‘Vamos Cantar os Reis’ no domingo na Praça do Povo

A Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) traz ao Funchal o evento 'Vamos Cantar os Reis' no próximo domingo, dia 5 de Janeiro, na Praça do Povo, no Funchal.

O certame, integrado no Programa das Festas de Natal e Fim de Ano organizado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo e contando também com o apoio da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, "enche de novo o coração da nossa cidade com a alegria e tradição madeirense", refere a entidade numa nota de imprensa.

Esta velha tradição popular madeirense celebra-se um pouco por toda a ilha, reunindo famílias, amigos e vizinhos que saem à rua para Cantar os Reis de porta em porta. No Funchal, pelas 18h30 os sons tradicionais de Grupo de Castanholas da Casa do Povo da Tabua, vão encher de som e alegria as ruas centrais do Funchal, num percurso com início no Jardim Municipal do Funchal, até à Praça do Povo, em jeito de convite, guiando o público até ao local do evento. Já na Praça do Povo, o espectáculo acontece a partir das 19:00, tendo como apresentadores Carlos Pereira e Ivone Vieira.

Este evento, recriado em forma de espetáculo em 1994 por Carlos Pereira e é já uma referência no Cartaz de eventos turísticos da nossa ilha, e promete ser de muita alegria e boa disposição, trazendo ao Centro do Funchal toda a cor, música e alegria da quadra natalícia, com as sonoridades dos instrumentos tradicionais e filarmónicos, os cânticos típicos da época, a apresentação de um presépio ao vivo, a distribuição de 3000 fatias de bolo-rei e de ginja, e outras surpresas.

Participam nesta edição Grupos de Tocares e Cantares de algumas Casado Povo da região (Água de Pena, Campanário, Gaula, são Roque do Faial, Santa Cruz, São Martinho, Serra de Água e Tabua) que trazem a este palco as tradições e costumes das suas localidades, apresentando cantares e tocares alusivos ao tema e à quadra natalícia, repertório que faz parte do riquíssimo património cultural imaterial da nossa região.

O evento será transmitido em directo nos vídeo walls dispostos no recinto e para o mundo através do canal naminhaterra.tv, numa forma de promover e fazer recordar, junto dos emigrantes e público em geral, os costumes e tradições da região. Como já vem sendo apanágio desta organização, o palco terá como fundo cénico a casa do caseiro Veiguinhas de Gaula que, com a sua família, amigos e com a professora Cândida, receberá os amigos que lhe cantarão os Reis.