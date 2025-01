Mercado da Penteada renova tradição do Cantar dos Reis

Decorreu, hoje, no Mercado da Penteada e pelo quarto ano consecutivo, a popular tradição, que se celebra por toda a Região, de Cantar os Reis, que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal(CMF), Bruno Pereira.

Refira-se, a título de curiosidade, que inicialmente estava prevista a presença da presidente do executivo, Cristina Pedra.

"Esta iniciativa decorre das políticas da CMF de valorização e maior dinamização dos mercados municipais, nomeadamente através da realização de diversos eventos, bem como com uma aposta na requalificação destes espaços", destaca o executivo em comunicado de imprensa.