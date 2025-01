Borges diz que ambição do Sporting tem de prevalecer ao cansaço contra FC Porto

O treinador do Sporting, Rui Borges, disse hoje que a ambição de alcançar a final da Taça da Liga de futebol tem de prevalecer ao cansaço, apesar de reconhecer maior frescura física ao FC Porto.

"Mais do que o cansaço físico, tem de prevalecer a nossa ambição, o que representa o jogo em si, que nos pode meter numa final de uma competição. Por isso, essa ambição tem de prevalecer sobre tudo o resto", advertiu o técnico 'leonino', em Alcochete, na antevisão do encontro das meias-finais.

'Leões' e 'dragões' encontram-se na terça-feira, quatro dias depois de os 'azuis e brancos' terem atuado apenas 15 minutos na visita ao Nacional, em partida da I Liga, interrompida devido ao nevoeiro, e de o Sporting ter disputado 90 minutos "intensos", frente ao Vitória de Guimarães, num duelo que terminou empatado 4-4.

Por isso, Borges reconheceu que "o FC Porto não tem essa sobrecarga, entre aspas", e que isso "pode trazer algumas coisas diferentes" ao encontro da Taça da Liga, mas insistiu, mais do que uma vez, que "a ambição tem de prevalecer sobre tudo o resto" e vincou que os jogadores "estão motivados para o que representa o jogo".

"Representa uma final de uma competição, eles querem ganhar, querem acrescentar troféus à sua carreira individual e coletiva, dar troféus à grandeza do Sporting", assegurou.

O técnico já defrontou o FC Porto esta época, quando estava ao serviço do Vitória de Guimarães, adversário contra o qual sofreu a sua maior derrota (3-0), mas desvalorizou-o, lembrando que, agora, treina "outra equipa, jogadores diferentes" e que prefere focar-se no que esta "poderá ser capaz de fazer" frente a um rival que está "numa fase bastante positiva".

"Acredito que a equipa está preparada para o que poderá encontrar. Agora, também o FC Porto vai encontrar uma equipa que está muito motivada e quer chegar à final. E dentro daquilo que somos, seremos fortes à nossa maneira. Claro que está dentro da estratégia [do Sporting] perceber um ou outro comportamento do FC Porto para tentarmos sobrepor-nos a eles, mas, acima de tudo, acredito que será um bom jogo", analisou Rui Borges.

Para o duelo das meias-finais, o defesa Gonçalo Inácio "já pode ser opção", embora ainda precise de "algum tempo para adquirir disponibilidade física para 90 minutos", revelou o treinador, enquanto Marcus Edwards "está em dúvida" devido a uma gripe.

Sobre a baliza, questionado se vai manter a titularidade de Franco Israel ou promover uma rotação e dar uma oportunidade a Kovacevic, ou até mesmo a Diego Callai, disse apenas que "os três são opção".

"Naquilo que é os guarda-redes, confiança nos três. Já fiz as duas coisas, já rodei, não rodei... É uma questão de perceber o momento", atirou.

O Sporting defronta o FC Porto na terça-feira, em partida das meias-finais da Taça da Liga de futebol com início previsto para as 19:45, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Rui Borges assegurou a presença na 'final four' da competição ainda sob o comando de Ruben Amorim, após vencer o Nacional, por 3-1, em outubro, nos quartos de final, fase na qual os 'dragões' eliminaram o Moreirense, vencendo por 2-0.

Após o empate 4-4 na visita ao Vitória de Guimarães, na sexta-feira, os 'leões' lideram a I Liga, com 41 pontos, mais um do que o FC Porto, que viu, no mesmo dia, o seu encontro no terreno do Nacional ser interrompido aos 15 minutos.

Os dois clubes defrontam-se pela terceira vez nesta temporada: no início de agosto, o FC Porto, orientado por Vítor Bruno, levou a melhor, por 4-3 (após prolongamento), na Supertaça, enquanto, no final do mesmo mês, o Sporting venceu por 2-0, em casa, a contar para o campeonato.