Prémios norte-americanos Globos de Ouro entregues em Hollywood na próxima madrugada

O filme "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, e a série "The Bear" lideram as nomeações dos Globos de Ouro, prémios norte-americanos de cinema e televisão, atribuídos na noite de hoje em Los Angeles, Califórnia, madrugada de segunda-feira, na Europa.

Os Globos de Ouro são uma iniciativa da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood e a 82.ª edição decorre esta noite, com a comediante Nikki Glaser a ser a primeira mulher a apresentar os prémios, a solo.

O musical "Emilia Pérez", um misto de suspense com musical que aborda a história de um traficante de drogas que muda de sexo, está nomeado em dez categorias, incluindo Melhor Filme Musical ou de Comédia, Melhor Realização, Melhor Argumento e melhores atrizes principal (Karla Sofía Gascón) e secundária (Selena Gomez) num filme de Comédia ou Musical.

"O Brutalista", de Brady Corbet, e "Conclave", de Edward Berger, também estão entre os filmes mais nomeados, com sete e seis indicações cada, respetivamente.

O filme brasileiro "Ainda estou aqui", de Walter Salles, está nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e para Melhor Atriz num Filme de Drama pela prestação de Fernanda Torres.

"Ainda estou aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva (Fernanda Torres). O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do filho de ambos, Marcelo Rubens Paiva.

Nas categorias de televisão, a série "The Bear" lidera com cinco nomeações, seguida de "Shogun" e "Homicídios ao domicílio", com quatro cada.

Elton John, Demi Moore e Salma Hayek, Vin Diesel, Andrew Garfield, Glenn Close e Michelle Yeoh são algumas das figuras que estarão presentes nos Globos de Ouro.

O Prémio Cecil B. DeMille, um prémio de carreira no cinema, será entregue à atriz Viola Davis, enquanto o Prémio Carol Burnett, que reconhece contribuições notáveis para televisão, será entregue ao ator Ted Danson.