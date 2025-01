PSG vence Mónaco no Qatar e conquista terceira Supertaça francesa consecutiva

O Paris Saint-Germain (PSG) bateu hoje o Mónaco, por 1-0, e venceu pela terceira vez consecutiva a Supertaça francesa de futebol, numa partida disputada em Doha, no Qatar, que contou com quatro portugueses em campo.

Com João Neves, Nuno Mendes e Vitinha no onze titular do tricampeão gaulês, e com Gonçalo Ramos a ser lançado em campo aos 72 minutos, só foi encontrado o vencedor do Troféu dos Campeões no período de descontos, quando Ousmane Dembélé fez o único golo do jogo, aos 90+2.

Apenas um minuto antes, Gonçalo Ramos viu o guarda-redes adversário negar-lhe um golo com uma defesa espantosa, mas o forte esforço da formação da capital francesa em chegar à vantagem acabou mesmos por dar 'frutos', garantindo o 13.º troféu do historial do PSG.