Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus premiados nos Globe Soccer Awards

O futebolista Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus foram os vencedores portugueses na 15.ª edição dos Globe Soccer Awards, que decorreu hoje no Dubai, com Vitinha e Sporting a falharem os respetivos prémios para que estavam nomeados.

Pelo segundo ano seguido (o galardão também só existe desde 2023), Ronaldo, que defende as cores dos sauditas do Al Nassr, foi eleito o melhor jogador a atuar no Médio Oriente, numa cerimónia em que também recebeu um troféu de reconhecimento por ser o maior goleador da história do futebol, com mais de 900 golos.

"O ser o melhor marcador de todos os tempos dá-me motivação para continuar a jogar e a marcar golos, que é o que eu faço melhor. Vou continuar, ainda quero ganhar títulos, marcar mais golos e ganhar mais coisas pela seleção nacional", afirmou o avançado de 39 anos.

Ronaldo também estava nomeado para melhor jogador de 2024, assim como o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, mas o troféu foi para o brasileiro Vinicius Jr, do Real Madrid, que também levou para a casa o galardão de melhor avançado.

Devido à sua campanha no comando no Al Hilal, também da Arábia Saudita, Jorge Jesus recebeu o prémio de melhor treinador no Médio Oriente.

Já Vitinha, do Paris Saint-Germain, foi ultrapassado pelo inglês Jude Bellingham na corrida para melhor médio do ano.

O Sporting, campeão português, esteve na luta pela melhor equipa de 2024, mas o Real Madrid, campeão europeu e recordista dessa competição, acabou por ser eleito.

O sucesso do futebol espanhol na cerimónia foi ainda mais reforçado com o italiano Carlo Ancelotti, ao comando do Real, venceu o prémio de melhor treinador, e pelo FC Barcelona, que juntou mais três troféus.

A equipa catalã foi eleita a melhor de futebol feminino, com Aitana Bonmatí a voltar a conquistar o prémio de jogador do ano e Yamal a maior promessa de 2024.

Os resultados dos prémios foram alcançados pelos votos de adeptos, através do sítio oficial do evento na Internet, e por um júri composto por vários antigos jogadores, treinadores, ex-árbitros e dirigentes.

Nesse grupo, destaque para a presença de Luís Figo, antigo capitão da seleção portuguesa, Deco, que também representou a equipa das 'quinas', e Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto.

Figuras como Fábio Capelo, Marcelo Lippi, Iker Casillas e Francesco Totti também fizeram parte do júri.