Empresa espacial de Bezos prepara-se para lançar primeiro foguetão de carga pesada

A empresa espacial Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, realiza nos próximos dias o voo inaugural do foguetão de carga pesada New Glenn, uma estreia que visa consolidar a sua posição num setor cada vez mais competitivo.

Com 98 metros de altura, o foguetão da empresa norte-americana poderá descolar do Cabo Canaveral, na Florida, a partir das 01:00 de quarta-feira (06:00 em Lisboa), de acordo com a autoridade aeronáutica.

Com o voo, que terá uma nova janela de lançamento na sexta-feira e é esperado há vários anos, a empresa espacial de Jeff Bezos pretende alcançar a empresa rival, SpaceX, fundada por Elon Musk.

Há vários anos que a Blue Origin transporta turistas ao espaço durante alguns minutos no foguetão New Shepard, mas até à data não realizou nenhum voo à órbita terrestre.

Com o New Glenn, a empresa pretende entrar no mercado de lançamento de satélites comerciais e militares, bem como no envio de naves espaciais para a Lua ou Marte.

Este voo inaugural irá representar "um grande passo em frente para a Blue Origin e para a indústria espacial", afirmou à AFP uma analista do setor aeroespacial, Laura Forczyk.

O desafio da empresa é competir com a SpaceX, que atualmente domina o mercado, bem como com o grupo americano ULA e o grupo francês Arianespace.

"Nos últimos anos, a SpaceX tem sido praticamente o único interveniente no setor dos lançamentos comerciais e militares", afirmou o antigo executivo da agência espacial americana e professor na Universidade de Standford Scott Hubbard.

O New Glenn é parcialmente reutilizável e deverá ser capaz de transportar até 45 toneladas para a órbita baixa da Terra, ou seja, mais do dobro da capacidade do Falcon 9, da SpaceX, mas inferior à do Falcon Heavy, lançado pela primeira vez em 2018.

A bordo do foguetão irá um protótipo de uma nave espacial concebida para realizar operações no espaço e deslocar satélites para as suas órbitas finais.

As funções técnicas deste rebocador multiúsos serão testadas durante a missão, que deverá durar seis horas, segundo a empresa.

Se o lançamento for bem-sucedido, estão previstos outros voos do New Glenn este ano.

A empresa de Jeff Bezos já assinou contratos com vários clientes, incluindo com a NASA, para uma missão a Marte, prevista para a primavera, e com a Ártemis 5, para uma missão tripulada à Lusa em 2030.

A Blue Origin celebrou também contratos com o Governo norte-americano para missões de segurança nacional e com operadores comerciais para a instalação de satélites de Internet.

A empresa deverá também ser responsável pelo lançamento de alguns dos satélites da Amazon.