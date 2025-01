Dezenas juntaram-se para o primeiro mergulho de 2025 no Porto Santo

Pela 31.ª ocasião cumpriu-se a tradição no Porto Santo e são cada vez mais os que se juntam no areal dourado para mergulhar de cabeça a cada Ano Novo.

A ideia partiu de Roberto Sousa e de um grupo de amigos. O movimento cresceu ao longo dos anos e já conta com largas dezenas de envolvidos. Este ano reuniram-se na Praia da Fontinha.

Por isso, foi com "muito entusiasmo e alegria", que pelas 12h30 disse estar "contente por mais este grande mergulho no primeiro do ano".

Dezenas juntaram-se no areal dourado.

"Com uma água límpida e com 21º C é uma delícia ver tanta gente contente, por cumprir esta tradição", indicou.

Logo a seguir ao mergulho houve almoço no restaurante Pé na Água. Cozido à portuguesa foi a iguaria escolhida pelos banhistas porto-santenses.

