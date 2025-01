Porto de Lisboa bate seis recordes nos cruzeiros em 2024

O Porto de Lisboa registou em 2024 "os melhores resultados operacionais de sempre na atividade de cruzeiros de turismo, consolidando a sua posição como um dos principais destinos turísticos no setor", informa uma nota da empresa concessionária daquela infraestrutura. "Este desempenho histórico ficou assinalado por seis novos recordes absolutos, registados ao longo do último ano, que reafirmam a atratividade e a eficiência das operações de cruzeiros em Lisboa.

Total de passageiros: 763 752 (recorde anterior: 758 328 em 2023);

Total de escalas: 369 (recorde anterior: 353 em 2013);

Passageiros em trânsito: 591 796 (7% acima do recorde anterior: 554 324 em 2023);

Escalas em turnaround: 110 (recorde anterior: 107 em 2023);

Navios de cruzeiro: 133 (recorde anterior: 130 em 2019);

Tripulantes de cruzeiros: 288 049 (3% acima do recorde anterior: 279 090 em 2023).

Em termos de proveniência, "a Europa continua a liderar como principal mercado emissor de passageiros de cruzeiros em Lisboa, destacando-se o Reino Unido, responsável individualmente por 41% do total de passageiros, seguido dos Estados Unidos (20%) e da Alemanha (14%)", refere a nota. Esta "evolução positiva da atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa reflecte-se também no número de navios, com 15 a realizar a sua primeira escala em Lisboa, dos quais quatro eram recém-construídos, incluindo três viagens inaugurais", salienta.

"Os resultados extraordinários dos cruzeiros em 2024 refletem a excelência do Porto de Lisboa, o empenho incondicional dos nossos Colaboradores e o contributo fundamental de toda a comunidade portuária, em particular da Lisbon Cruise Port (LCP), concessionária do Terminal de Cruzeiros. Juntos, temos reforçado o nosso compromisso com as melhores práticas de sustentabilidade ambiental, que são cada vez mais uma prioridade na atividade de cruzeiros em Lisboa." Carlos Correia, presidente do Conselho de Administração da APL

Já Duarte Cabral, diretor-Geral da LCP afirmou que "o ano de 2024 foi marcado por desafios significativos, mas também por uma notável consolidação de Lisboa como um destino de excelência para o turismo de cruzeiros na Europa. Através de uma colaboração estreita com a Administração do Porto de Lisboa e o apoio contínuo de todas as autoridades envolvidas, a LCP conseguiu enfrentar e superar obstáculos, promovendo o crescimento sustentável deste setor vital para a economia local. A nossa parceria estratégica com a APL, além de fortalecer a posição de Lisboa no panorama internacional, abre novas portas para o futuro, permitindo-nos encarar os próximos anos com otimismo e confiança. Continuaremos a trabalhar em conjunto com as autoridades competentes para garantir que Lisboa se mantenha na vanguarda como um destino atrativo, seguro e inovador para os cruzeiristas que escolhem a nossa cidade. Estamos entusiasmados com as oportunidades que 2025 nos reserva e comprometidos em seguir promovendo Lisboa como um dos principais portos de cruzeiros da Europa", atira.

Sustentabilidade e Reconhecimento Internacional

A par disso, "o Porto de Lisboa deu passos significativos na sustentabilidade em 2024, destacando-se alguns projectos.

Projeto OPS (Onshore Power Supply): Com um financiamento de 14,5 milhões de euros, a primeira fase do projeto prevê a instalação de infraestrutura elétrica para fornecer energia limpa aos navios atracados, com conclusão até 2029.

Programa "Cruzeiros pela Comunidade": Esta iniciativa inovadora promove a integração social e o turismo sustentável, reforçando a relação entre a cidade e as companhias de cruzeiro.

Outro marco de destaque foi "o batismo do navio ecológico 'Silver Ray', que utiliza tecnologia de energia híbrida, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa em 40%, consolidando Lisboa como referência na adoção de práticas sustentáveis no turismo marítimo", salienta. Já "em Outubro de 2024, o Porto de Lisboa divulgou a criação do Comité de Sustentabilidade da Atividade de Cruzeiros em Lisboa, uma iniciativa colaborativa que reforça o compromisso conjunto na implementação de soluções sustentáveis para o setor do turismo de cruzeiros, envolvendo parceiros estratégicos como a Administração do Porto de Lisboa (APL), a Câmara Municipal de Lisboa, a AGEPOR, a ANA Aeroportos, a CLIA (Cruise Lines International Association), a Lisbon Cruise Port, o Turismo de Lisboa, o Turismo de Portugal, a TAP e a Associação Zero", situa.

Lembra a nota que "na mesma data foram apresentados pelo Porto de Lisboa dois estudos relevantes que destacam o impacto positivo da atividade de cruzeiros na economia local e os esforços ambientais em curso", nomeadamente:

O estudo “Avaliação do Impacto Económico da Indústria de Cruzeiros em Lisboa 2023”, desenvolvido pela Nova SBE, revelou que este setor representou 0,3% do PIB nacional, com um contributo de 794 milhões de euros, mais 136% face a 2019.

O relatório sobre a “Monitorização da Qualidade do Ar na envolvente do Terminal de Cruzeiros de Lisboa” confirmou que os níveis de poluição se mantiveram dentro dos limites legais europeus e nacionais, refletindo o compromisso do Porto de Lisboa com a sustentabilidade ambiental.

Recorde-se, ainda, que "em 2024 o Porto de Lisboa, através de Ana Lourenço, diretora de Turismo Marítimo na APL, assumiu a coordenação do Comité de Sustentabilidade da Cruise Europe, que tem como principal objetivo a promoção de práticas sustentáveis e responsáveis na indústria de cruzeiros, nos portos e destinos, em estreita colaboração com as companhias de cruzeiros", tendo no final do ano, visto distinguir Lisboa como Melhor Destino de Cruzeiros da Europa e o seu Terminal de Cruzeiros recebeu, pela segunda vez, o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa nos World Cruise Awards.

E termina frisando que "com uma visão estratégica orientada para a inovação e sustentabilidade, o Porto de Lisboa reafirma-se como um motor essencial para o turismo e economia de Portugal, enquanto contribui para a promoção de um setor de cruzeiros responsável e de impacto positivo na comunidade local".