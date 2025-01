CDS defende a redução significativa dos custos das creches e dos jardins de infância

No âmbito da iniciativa 'Um Problema - Uma Solução', o CDS Madeira aborda esta quarta-feira, 29 de Janeiro, a gratuitidade do ensino pré-escolar para colmatar a quebra da natalidade.

Em nota emitida, o partido defende "uma redução progressiva do preço das creches e dos jardins de infância, no sentido de atingir a gratuitidade do ensino pré-escolar".

Os centristas justificam que tornar acessível e gratuita a frequência da creche e do jardim de infância "é uma das medidas de incentivo à natalidade, já que as mensalidades ainda são um peso nos orçamentos dos casais jovens".

"A gravíssima descida da taxa de natalidade impõe apoios ambiciosos aos casais que têm crianças e àqueles que as desejam, mas estão condicionados pelos seus rendimentos", refere o partido.

O CDS aponta ainda que "importa tornar acessível a todos e com qualidade o início do percurso escolar", altura em que "são apreendidas as bases da formação educativa e humana".

O CDS reitera a importância de uma "redução gradual, mas significativa dos custos das creches e jardins de infância, quer no sector público, quer no privado e no social, tornando este ensino tendencialmente gratuito, obviamente suportado por verbas do Orçamento regional".